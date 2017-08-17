男籃亞洲盃》南韓三分好神 痛扁菲律賓32分闖4強
南韓男籃擅長的三分火力，17日在亞洲盃男籃賽發揮到淋漓盡致！南韓全場三分球投21中16，三分命中率來到誇張的7成62，終場爆冷以118比86痛宰菲律賓，昂首闖進亞洲盃4強，準決賽的對手將是哈達迪領軍的伊朗。
其實菲律賓的三分外線也不差，全場投25中11，三分命中率也有4成40，可惜跟南韓相比，頓時成為這場比賽一邊倒的主因，不過南韓真正把比分拉開，是靠第3節猛轟29分，反觀菲律賓僅拿13分，南韓才有辦法贏得如此誇張。
吳世根攻下全隊最高22分，雖沒投進三分球，他的兩分球卻有投14中9的高命中率演出，金善亨21分、4助攻與3籃板，金鍾奎15分，李承炫14分、4助攻與3籃板，李政玹11分、6助攻，南韓全場命中率來到離譜的6成67。
菲律賓以曾來台打瓊斯盃的羅密歐攻下22分最高，克利斯坦也有17分進帳，波葛伊12分，威廉斯11分，沒想到在今年亞洲盃首役擊退中國大陸的菲律賓，竟然最後連4強都沒闖進，但他們這次亞洲盃並未帶著歸化球員參賽。
伊朗17日以80比70力退地主黎巴嫩的頭號功臣，還是打滿全場的當家中鋒哈達迪，他拿23分、20籃板的雙廿，傑西迪也有24分、5籃板與4助攻；黎巴嫩則以阿拉吉24分最高，「西亞猛虎」法迪18分。
(中時電子報)
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