難捨書寫的美好消逝 退休校長開課培訓硬筆書法師資

西螺鎮文昌國小退休校長林宜廷（左）不論推動硬筆書法或西螺七崁武術文化都不遺餘力（周麗蘭攝）

有多久沒有好好寫字了？雲林縣硬筆書法發展協會為了提昇硬筆書寫內涵，培訓硬筆書法師資，把硬筆字的美學傳播到家庭、社會，8月24、25日在環球科大舉行，21日前都還可報名。

雲林縣硬筆書法發展協會是由一群退休校長、主任、老師組成，他們深感書寫習慣帶給學童的影響很大，但現在人仰賴鍵盤甚於筆，失去書寫的能力也感受不到樂趣，因此成立協會推廣。

西螺文昌國小校長林宜廷表示，手邊的鉛筆、原子筆、鋼筆，都可以書寫出富有書法神韻的字，這就是硬筆書法，漢字具有文化優勢的美感，運用硬筆就能寫出有韻味的好字！

林宜廷說，3C產品大舉替代紙筆，大量的感官刺激滿足後，許多人面對動手書寫時，感到書不成字遑論美感，時下學生寫字的機會缺乏，更需要學校教師與家中父母共同關注及指導，一起搖筆桿。

雲林縣硬筆書法發展協會表示，硬筆書法文化必須紮根，該會願意從種子教師硬筆書法師資培訓作為起點，將硬筆書法的種子灑遍校園，建立學童終身受益的習慣，從寫字著手！

106年「硬筆書法師資培訓研習班」將於8月24、25日，在環球科技大學存誠樓舉行，課程有楷書硬筆基本筆畫結構的教學策略、楷書硬筆詩詞習寫示範與習作、硬筆書畫與繪本創作、行書硬筆基本筆畫結構的教學策略。

(中時)