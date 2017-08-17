難捨書寫的美好消逝 退休校長開課培訓硬筆書法師資
有多久沒有好好寫字了？雲林縣硬筆書法發展協會為了提昇硬筆書寫內涵，培訓硬筆書法師資，把硬筆字的美學傳播到家庭、社會，8月24、25日在環球科大舉行，21日前都還可報名。
雲林縣硬筆書法發展協會是由一群退休校長、主任、老師組成，他們深感書寫習慣帶給學童的影響很大，但現在人仰賴鍵盤甚於筆，失去書寫的能力也感受不到樂趣，因此成立協會推廣。
西螺文昌國小校長林宜廷表示，手邊的鉛筆、原子筆、鋼筆，都可以書寫出富有書法神韻的字，這就是硬筆書法，漢字具有文化優勢的美感，運用硬筆就能寫出有韻味的好字！
林宜廷說，3C產品大舉替代紙筆，大量的感官刺激滿足後，許多人面對動手書寫時，感到書不成字遑論美感，時下學生寫字的機會缺乏，更需要學校教師與家中父母共同關注及指導，一起搖筆桿。
雲林縣硬筆書法發展協會表示，硬筆書法文化必須紮根，該會願意從種子教師硬筆書法師資培訓作為起點，將硬筆書法的種子灑遍校園，建立學童終身受益的習慣，從寫字著手！
106年「硬筆書法師資培訓研習班」將於8月24、25日，在環球科技大學存誠樓舉行，課程有楷書硬筆基本筆畫結構的教學策略、楷書硬筆詩詞習寫示範與習作、硬筆書畫與繪本創作、行書硬筆基本筆畫結構的教學策略。
(中時)
關鍵字：雲林縣硬筆書法發展協會、硬筆字
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。