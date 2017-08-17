唐朝豪放女性感趴地 傳奇夏文汐《逆緣》復出

香港傳奇女星夏文汐當年以大尺度演出，成為經典性感女神。（圖／取材自Youtube）

香港傳奇女星夏文汐是華語影壇中一代傳奇人物，夏文汐17歲時就以《烈火青春》與湯鎮業的激情戲，讓她闖出知名度，並在《唐朝豪放女》大膽演出、赤裸趴地，讓她成為經典性感女神，淡出演藝圈多年的夏文汐，近期復出螢光幕，拍攝TVB港劇《逆緣》，將在新戲飾演神秘女富豪。

夏文汐復出螢光幕，拍攝TVB港劇《逆緣》、飾演神秘女富豪。（圖／取材自東網、夏文汐微博）

夏文汐當年性感、大膽風格，讓她一脫而紅，貴為女神級的她，近年復出螢光幕，並將首次為拍攝劇集《逆緣》，51歲夏文汐再現身，不減當年風采，保養有術的她，臉蛋凍齡，並多了幾分成熟韻味，夏文汐在劇中飾演息影女星，退休後成為神秘女富豪，談到自己角色，夏文汐向媒體開心透露，是為她量身打造，很適合由自己詮釋。

而聽到同劇女星林夏薇讚她是女神，夏文汐聽了更是開心不已，近日夏文汐為戲泡桑拿，身穿白色浴巾露出白皙香肩，大秀性感，展現成熟女人味。

(中時電子報)