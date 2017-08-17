NBA》為詹皇辯護 杜蘭特：不能交易傳奇

杜蘭特這次跳出來替詹姆斯講話了。(美聯社資料照)

儘管今年NBA總冠軍賽跟「小皇帝」詹姆斯拚到你死我活，勇士明星前鋒杜蘭特仍然相當尊重這名偉大的對手，面對美國歌手Lil Dicky抨擊騎士應該趕緊交易詹皇，杜蘭特回應，「你不能交易1名傳奇，詹姆斯就代表克里夫蘭！」

NBA資深記者薛瑞登最近爆料，詹姆斯明年夏天百分之百離開騎士，雖遭接近詹姆斯的人士否認，可是明年夏天詹皇將擁有2018-19年球季的球員選項合約，很有機會跳脫合約成為非受限制自由球員，會被這樣謠傳也屬應該。

詹姆斯跟騎士老闆吉伯特之間的不和，也早就浮上檯面，所以Lil Dicky才會堅持假如他是騎士高層，必定交易詹姆斯換回一些回報，不過杜蘭特也回應，「我懂你在講什麼，很多球隊老闆也這麼想，但隨即了解到他是詹姆斯。」

杜蘭特更用上次詹姆斯離開騎士開了一個小玩笑，「你別忘記上次詹姆斯離開騎士，結果他們賺到3個狀元籤，所以不管騎士高層怎麼做，他們都是對的，哈哈！」

無論如何，當前騎士陷入空前窘境，不僅詹姆斯被狂傳明年走人，厄文主動要求離隊的問題，到現在仍然無解，下個球季騎士狀態自然不被看好，可是只要擁有詹皇，騎士仍有無限可能，這也是騎士高層至今不願表態的原因。

(中時電子報)