白雲鏟肉42kg 爆交往日本甜美女星

白雲和西田惠里奈合照不少，兩人日前在阿布婚禮上還頻頻敬酒。（圖／取自西田惠里奈臉書）

諧星白雲近年來積極瘦身，目前已經鏟肉42公斤的他，外型和過去差很大！而已經和前妻紫衣離婚的白雲，現在更傳出和在台發展的日籍甜美女星西田惠里奈發展中，西田惠里奈更時常在臉書上對白雲哥示愛，讓外界也很驚訝。

白雲自從和前妻紫衣離婚後，至今還是單身，不過他瘦身有成後桃花朵朵開，現在還傳出和阿布師妹、日籍女星西田惠里奈發展中，兩人日前在阿布婚禮上更是頻頻敬酒，吸睛度不輸新人；據《蘋果日報》報導指出，白雲坦言「目前才剛萌芽，我也不敢說未來會怎樣。」

而長相甜美的西田惠里奈過去演過《賽德克巴萊》、《KANO》等片，也曾在日本發過片，對於白雲她也頗有好感，屢屢在網上貼出兩人合照，標籤更會放上愛心，對於兩人是否交往？她受訪時則透露抱持高度期待，不排斥發展。

(中時電子報)