王瞳酷暑穿冬衣 自創消暑良方
王瞳在民視《幸福來了》造型百變，跟王建復雖然從歡喜冤家甜蜜合體到因為太多事件而被迫分開，王瞳表示，劇中體驗到失戀的痛苦讓她印象深刻，連導演喊卡後仍淚流不止，直喊「心好痛」，自己當時才感受到入戲太深，好在當下工作人員察覺，馬上獻上擁抱才得以停止淚水。
這次為戲穿起旗袍的王瞳，超喜歡復古造型，試裝時忍不住唱起歌來，一旁王建復直說「還好你現在唱歌進步很多！不然大家都要離場了」，讓王瞳忍不住出手K他。
王瞳及王建復多年來培養的好默契，王瞳自爆之前粉絲看到粉紅泡泡的親吻戲，都是她們協議好自己加的，一次還親到導演喊說「我不知道沒喊卡你們還要親多久」，笑翻全場。
近期劇中演員都頂著高溫出《幸福來了》外景，還要把冬天大衣外套穿上身，但大家都不喊苦，紛紛拿出降溫法寶，除了必須自備電風扇以外，王瞳還在現場擦起一條根，讓身體降溫，笑說這是她自己發明的消暑法寶，如果大家很熱可以這樣做。
(中時)
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