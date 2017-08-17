解放軍殲15戰機起飛撞鳥群 引擎起火迫降

緊急降落的解放軍殲15戰機。(大陸央廣軍事頻道)

殲滅15飛行員頭盔紀錄撞擊鳥群的瞬間。(大陸央視)

大陸央視（CCTV）報導，解放軍海軍所屬一架殲15戰機，在昨(16日)進行飛行訓練，才起飛不到1分鐘就與空中的鳥群相撞，導致左側引擎起火。最後在僚機的伴隨，以及塔台的指揮下成功迫降，虛驚一場。

觀察這起事故，殲15即使發生緊急狀況著火，備用引擎還是能順利運作並順利降落，說明該型飛機的防護功能還是不錯。

(中時電子報)