斗南仁忠橋一男落水 救起已無生命跡象

斗六及斗南消防人員漏夜沿溪搜尋，可惜晚了死神一步（周麗蘭攝）

斗南鎮崙仔溪將軍里仁忠橋昨晚又傳出有人落水溺斃，一名葉姓男子不知何故落水，友人及時發現時，他還有回答「我在這」，但消防人員搜救到他時，已經沒有生命跡象。

仁忠橋距離溪床有十公尺高，不小心落水就很難救。昨天晚上九點多，斗南建國派出所獲報有人又掉下仁忠橋，報案者剛好是落水者的朋友。

報案人表示說，晚上騎車回家經過仁忠橋，看到葉男（65歲）的機車停在橋上，機車旁有拖鞋，他與另一名友人對著橋下呼喊，還有聽到回答「我在這」，他趕緊跑去通知對方家人，友人留在現場與廖男繼續對話，但不知何故沒再聽到回應。

斗南消防分隊獲報出動消防、義消人員前往沿著溪床搜救，斗六公園分隊也派出器材車、橡皮艇，多名消防人員前往協助，晚間10點40在橋下約15公尺處找到葉男，但已無生命跡象。

(中時)