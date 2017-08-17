網譏深綠：腹肚扁扁選阿扁 身無分文挺英文

臉書《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》粉絲專頁貼文，指深綠支持者「腹肚扁扁選阿扁，身無分文挺英文」。（截自《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》粉絲專頁）

蔡英文政府上台後，打著「改革」之名硬推一例一休、年金改革、前瞻計畫以及非核家園等政策，沒有一項不將台灣搞得天翻地覆。815大停電，可算是一次「大爆炸」，但死忠綠營支持者依舊挺到底，再度將罪過推到馬英九、共諜身上。網友譏諷表示，以前是「腹肚扁扁選阿扁」，如今「身無分文挺英文」，湊在一起，剛好成一幅對聯。

815大停電，全台668萬戶受到影響，摸黑吃飯、困在電梯都還是小事，甚至有人是雷射到一半、大腸鏡剛剛插進去…。然而政府並未檢討為何會讓全台供電繃緊到不能出一丁點差錯，仍只是把問題推到「電力系統」上。

政論節目主持人彭文正甚至提出「陰謀論」，說博愛特區停電，是很奇怪的事，是有匪諜嗎？還是中共的陰謀，還是有人要整誰？還有綠營支持者說，「比起停電、限電什麼的，馬英九還沒進看守所這件事我更不能忍」。

臉書《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》粉絲團貼文指出，「智障都知道之所以搞到限電停電就是蔡英文無能還硬要假會去干涉電力政策，結果備轉容量不足一出點問題就GG，然後死不想承認自己亂搞，現在要把問題推到整個電力系統頭上。

妳們這麼智障，全台灣人都看在眼裡，妳的面子早就沒了，在這邊硬拗，犧牲全民來維護自己早已蕩然無存的臉面又有什麼意義呢？」。

該粉絲團並諷刺表示，以前有一句話「肚子扁扁也要挺阿扁」，現在不知道要改成什麼？有人回應：「身無分文挺英文」，立刻獲得眾多網友按讚支持。

(中時電子報)