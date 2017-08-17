男星上唐綺陽直播 自曝拍戲寫好遺書
黃健瑋、孟耿如為公視9月9日首播的《麻醉風暴2》上唐綺陽占星幫臉書《直播餐桌》節目，卻遇815大停電無法搭電梯，摸黑爬5樓到唐的家中，一度要在暗黑空間開直播，唐綺陽說「這就是活生生的水逆（水星逆行）呀，所有行程都會被打亂」。
唐綺陽擔心開天窗，急忙找燈、有訊號的手機開直播，孟耿如形容說「身歷其境的歷險記」，但有機會到唐家中作客，她說「點蠟燭也可以播，醜也沒關係」，幸虧最後一刻順利恢復電力。
唐綺陽形容孟耿如「像妳這樣要綻放光芒的女星，一定有兩派，一派要妳做自己，衝刺事業；一派說女生闖什麼事業，家庭最重要。我看妳巨蟹座，既然不是媽媽型，一定是衝事業這型」。孟耿如認真回「我想要等到工作OK，到我心裡的標準才會考慮婚姻。
孟耿如還表示之後想演鬼片，「刺激、殺人、恐怖變態角色都想演」，但唐綺陽說「婆婆媽媽一定也會問那要不要先生個小孩啊」？孟耿如不斷傻笑沒回應。
家有妻女的黃健瑋透露自己曾寫好遺書，也說「跟她們在一起的每一天都要好好在一起，就算沒有再下一天，也沒關係」。
劇中演出蕭政勳醫師的黃健瑋跟人講話的方式、談論醫療專業部分，都讓唐綺陽讚說「不知道的人會以為他真的是醫師」。
被問到如何看待第二季演出，黃健瑋說「我永遠不滿意，但我對這角色沒有遺憾」，讓唐綺陽直呼「很會說話耶黃健瑋，你就是這樣把到你老婆的吧」。
(中時)
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