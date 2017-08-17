暖警溫馨關懷感動輕生男

李男終於卸下心防，倚靠在郭員肩膀痛哭，隨後由警方陪同送往台中榮總並通知家屬到場。（陳世宗翻攝）

警員郭家存、李青翰，於日前深夜接獲民眾報案，表示他的胞兄欲輕生。警方立即趕至現場，經不斷安撫勸慰後，原本要輕生的李男(65年次)才卸下心防，靠在員警肩膀痛哭，成功阻止憾事發生，即時救回一條寶貴的性命。

警方指出，台中市政府警察局第六分局何安派出所接獲報案，立即趕到櫻花路的出租套房，並請房東協助開門；正當開啟房門查看時，發現李男因不明原因酗酒，並坐於窗邊意圖輕生，郭員趕緊安撫勸慰！

李男見警方靠近，立即要求警方離開，否則要直接跳下去；警方不敢大意，深怕刺激李男，通報消防隊鋪設氣墊，並持續耐心安撫李男情緒。於氣墊鋪設完畢後，郭員向李男表示，有心事要說出來，我們都是好兄弟。

經警方不停安撫下，李男終於卸下心防，倚靠在郭員肩膀痛哭，隨後由警方陪同送往台中榮總並通知家屬到場；李男頻向警方道謝，感謝員警的溫馨關懷，讓他知道這個社會這麼溫暖。

(中時)