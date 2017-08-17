又講幹話？林全：若不是故意台電犯錯可忍受

行政院長林全（中）表示只要不是故意的錯誤，都可以忍受。（資料照，張鎧乙攝）

林全接受中央社專訪時說道，政府與台電在減少核能發電跟控制燃煤發電上做很多努力。如果沒有大潭電廠的問題，電力供應基本上是很順利的。並稱台電因應政府能源轉型的政策，努力值得肯定，雖然過程裡難免有失誤，但只要不是故意的錯誤，都可以忍受。此話一出，遭網友砲轟「木栓今天幹話連發，噓都不夠用了」、「幹話無極限」，另外，有網友表示「認真說起來也是中油的錯，不要因為菊姐就轉彎」。

0815全台各地傳出大跳電，昨總統蔡英文出面道歉，稱這個會因為天災或人為疏失就輕易癱瘓的電力系統，這才是我們應該全面檢討的問題核心。為了避免類似情形再度發生，確保關鍵民生供給的穩定與安定，國家基礎設施的體檢與強化，將是我們的最重要的工作。

而林全受訪時稱，面對政府的目標，台電採取新作為因應，例如使用單循環氣渦輪機來發電，這是過去很少做的。雖然過程難免出錯，但只要不是故意犯錯，他認為是可以忍受的。

但近期台電電廠問題多，影響供電，林全認為，事發隔天就搶修完畢，恢復供電。林還說台電員工很多，有很多優秀員工，致力完成「不缺電」的使命，「不能不給人家credit（肯定）」。

針對中油操作氣閥失誤，導致大潭電廠6部機組全部跳機，全台大停電影響戶數高達668萬戶。林全表示，這就是「不能忍受」的事情，「因為是人為失誤」。

網友則批「可是我不能接受你講幹話」、「對你們政務官所犯的錯誤政策我已經不能忍受」、「前一天掛保證，隔天就出事」、「那你犯錯我們不能忍受阿」、「但是政府犯錯一年還講幹話我不能忍受」、「搞非核搞到走火入魔了，講出這種幹話可以當行政院長」、「木栓專門出來說幹話」、「所以木栓的意思就是人為疏失就是故意的囉」。

另外，則有網友認為「中油董事長沒花媽同意，小英跟林全敢讓他走人嗎？」、「陳金德要辭也是聽花媽的 甩妳小英跟林全」。

(中時電子報)