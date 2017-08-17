又墜機！美軍UH-60黑鷹直升機5人失蹤
一架美國陸軍UH-60黑鷹直升機在距離夏威夷歐胡島(Oahu)2英哩左右的海域訓練時墜毀，機上搭載5人全數失蹤，海岸警衛隊接獲通報後隨即展開搜救行動，目前已在事發地點附近尋獲部分飛機殘骸。
據CNN報導，美國海岸警衛隊稱，2名黑鷹直升機組員正在歐胡島凱恩納角(Kaena Point)和迪林罕機場之間執行夜間訓練時，與我們失去聯繫。海岸警衛隊說，接獲該架直升機墜毀通報後，立刻派出3架直升機和搜救船前往事發地點進行救難工作，並在與該架UH-60黑鷹直升機失聯後80分鐘左右，在凱恩納角附近尋獲飛機殘骸，目前機上5名機組人員依舊失蹤，意外事故原因也仍在進一步調查中。
該架失事的UH-60黑鷹直升機是由歐胡島惠勒(Wheeler)陸軍機場起飛，海岸警衛隊尋獲部分疑似飛機殘骸，但仍不清楚直升機墜毀的原因。
(中時電子報)
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