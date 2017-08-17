MiLB》胡智為摘第4勝 王維中2局無失分

胡智為。(美聯社資料照)

光芒3A台灣投手胡智為，今面對國民3A球隊，長中繼3局，挨2分炮，幸運拿下第4勝。釀酒人3A台灣左投王維中，對小熊3A，中繼2局無失分，表現不錯。

胡智為3局下登場，投3局，挨4安，包括2分炮，2三振、1保送；光芒3A在6局攻下2分，終場3比2險勝，胡智為摘第4勝(1敗)，自責分率3.14。

王維中7局下登板，投2局，被敲2安，送1三振，自責分率降到2.04。可惜釀酒人3A打線熄火，以0比2落敗。

(中時電子報)