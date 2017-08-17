經營婚姻秘訣 瓊瑤：製造小驚喜愛情才能保鮮

瓊瑤。（天下文化提供）

瓊瑤與夫婿平鑫濤。（天下文化提供）

瓊瑤近來出新書《雪花飄落之前》，書中她不只寫下親身經歷老公失智、插管的過程讓人省思關於病人自主權的問題，也首次公開夫妻倆間的甜蜜相處故事，在最新釋出的訪談影片中，更可以看到他們彼此對於這段婚姻的珍惜。

她在臉書寫著：「鑫濤，如何才能把我的傷痛減到最低？如何才能讓我得到一夜好眠？回憶那些照顧你的日子，即使你把我忘記，我也依舊幸福。如今，只有這本《雪花飄落之前》，記下了我們的點點滴滴，唯有『善終權』得到重視，我才是重燃的火花，我才對得起你。」

結婚長達39年，瓊瑤認為，老公最愛她的時候不是在追求她的時候，而是在老公80幾歲還沒失智的時候。她說：「為什麼呢？因為那時候他看到了一個，當他生病的時候，我可以怎麼樣子衣不解帶來伺候他，我可以完全沒有自我了。」而在《雪花飄落之前》提到這段當「特別護士」與老公相處的日子，更能讓人感受到他們得真摯愛情。

很多人都認為愛情是有保鮮期的，當過了這段期間後，夫妻間到底要如何才能一輩子如此相愛？瓊瑤說：「碰對了人，感情才會一直維持下去，碰到不對的人，可能一輩子都沒辦法認識浪漫」。

回憶起老公對她做出許多浪漫的事情，瓊瑤露出小女人的一面笑容說：「他出過我很多本書，在我的書裡面，可以找到一樣東西，就是女人最喜歡的男人是什麼樣的男人，我覺得他是被我潛移默化，所以他知道很老的時候，老年的時候，他還會做一些個事情來討我喜歡。」也給許多老夫老妻建議，感情絕對是要經營到老，不能覺得自己老了，愛不動了，所以不愛了，彼此一定要在生活裡製造新奇的小驚喜，愛情才能保鮮。

《雪花飄落之前》裡，瓊瑤寫到許多在平鑫濤失智後，她與家人們如何一同陪伴與照顧。對此，瓊瑤受訪時說：「照顧失智症患者絕對需要很多的愛心跟耐心，沒有愛都等於零。」更建議大家要多問問題，而問題的設定則會因人而異。

她以自己老公的例子，平鑫濤不會主動說出自己的感受，所以每天瓊瑤都會問「你好不好、你有沒有不舒服、你愛不愛我」，因為從這三個問題上，可以知道老公更多精神及身體上面的狀態與資訊。但她也難過的說：「在照顧的當下一定還是會受到很大的挫折，當我拿出他寫給我的情書，可是他卻記不起來的樣子，每每回到房間，我都忍不住落淚。」字字句句，流露出真實情感。

(中時)