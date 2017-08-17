除了吳寶春 這兩位世界麵包冠軍也在台中開店
台灣之光吳寶春帶領的麥方台中旗艦店17日正式開幕，其實在吳寶春之前2011年獲Mondial du Pain世界麵包大賽甜麵包首獎武子靖，以及2015年在同樣賽事中獲大師級獎項肯定的陳永信，分別獲星野集團、歐客佬連鎖咖啡力邀在台中拓點，帶來世界級的烘焙美食。
吳寶春於2010年參加世界盃麵包大賽新增個人賽代表中華民國台灣參賽並獲得世界麵包冠軍成為台灣首位獲世界麵包冠軍的台灣人，當年獲穀研所推薦擔任他助手的武子靖，2011年代表台灣參賽也在Mondial du Pain世界麵包大賽獲甜麵包組首獎，2015年他獲星野集團力邀在台中開設「Bon Pain蹦胖」。
武子靖在「Bon Pain蹦胖」帶來最擅長的法式甜麵包可頌，並變化出多種口味，擅長以料理方式呈現，把台灣多樣的蔬果融入到烘焙中，最近一款紅蘿蔔更挑戰了不喜歡紅蘿蔔消費者的味覺，以台灣蜂蜜以及甜菜根和入麵糰中，好似固態波蜜。
而在2015年獲得同一比賽大師級首獎的陳永信也在2016年8月受歐客佬連鎖咖啡邀請，擔任歐客佬技術顧問，並於歐客佬烘焙推出在世界麵包比賽中獲獎的旺來麵包、京都三味等歐式麵包。
陳永信擅長歐式麵包，特別將鳳梨、榴槤等水果加入烘焙中，最近配合臺中花博，他更以台中在地食材紅心地瓜研發「爆吉韓吉王」，並為歐客佬獨家設計限定款「台中花博系列麵包」，麵糰香中帶點花果調，口感Q彈有勁。
(中時)
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