永豐金案偵結 何壽川19人被訴 李俊傑遭通緝

永豐金前董事長何壽川(右)。(資料照片 杜宜諳攝)

台北地檢署偵辦永豐金違法放貸弊案，認定永豐金前董事長何壽川，指示海外孫公司GC租賃違法貸款給三寶集團J＆R、Grand Crystal公司53億4900萬，甚至還挪用永豐餘、元太科技資金850萬美金，購買Star City公司債，今依違反證交法等罪嫌起訴何壽川、特助陳佳興、永豐餘土地開發部經理張金榜、李俊傑妻子廖怡慇19人。另三寶建設董事長李俊傑人在大陸未到案遭通緝。

北檢今早將召開記者會說明，由於何壽川等人在押，今天下午將移送北院審理。

檢調調查，何壽川與多名永豐餘集團高層，涉嫌自2009年10月起，以子公司永豐金租賃掌控的境外GC租賃(Grand Capital)公司，借貸給三寶建設董事長李俊傑資本額20萬美金的境外紙上公司J＆R，無擔保放款高達52億7800萬元。

檢調認為，何壽川不但指示GC公司貸款予J＆R及Grand Crystal公司53億4900萬；且永豐銀違反關係人授信規定，永豐金放款給三寶，又投資三寶轄下Giant Crystal發行的可交換公司債。另永豐金放貸給三寶集團相關公司Star City；因何妻張杏如在Star City擔任董事，涉嫌違反利害關係人交易。

此外，何壽川還挪用永豐餘公司及元太科技公司資金850萬美金，購買Star City公司債。

檢調6月中旬發動大規模搜索偵辦行動，約談何壽川夫婦23人，11人移送北檢複訊。據了解，何壽川否認犯罪，強調一切合法。

(集團連線報導)