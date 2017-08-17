川普就任以來首次美日「2＋2安全會議」華府揭幕

美日兩國將於17日在華府舉行外長和防長會議，討論加強兩國同盟、提升防衛體系及能力、以及合作應對北韓。這是川普總統就任以來，美日首次召開「2+2安全咨詢會議」。

國務院發言人諾爾特16 日在華府外籍記者中心表示，美國國務卿提勒森和國防部長馬蒂斯，與日本外相河野太郎和防衛大臣小野寺五典，17日將在華府舉行美日外長及防長會議。諾爾特指出，此次會議關注重點在於美日兩國如何加強雙邊安全和防務合作，並協調應對不斷變化的區域安全環境，以及重新評估美軍在日本的駐防。

一般預料，美日雙方將在這次會議中，基於修改後的安保法例討論自衛隊與美軍的職責分工，以及任務分配，並就東海和南海形勢交換意見，確保航行自由的重要性。

美軍甫於15日派出一架B-1B戰略轟炸機和日本自衛隊兩架F-15戰機，在中日有主權爭議的釣魚島附近進行聯合訓練，以期展示美國與盟友的團結關係，以及維護亞太地區和平安全的決心。

(中時)