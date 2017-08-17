中油巨路各說各話 沈榮津：國營會釐清

815全台大停電，肇因中油和其設備承包商巨路的人為操作疏失，但目前雙方各說各話，經濟部代理部長沈榮津 今（17）日首次面對媒體，表示打算責請國營會進一步釐清責任。

沈榮津談本週供電狀況，「目前（台電）機組都有慢慢上來，」預估將維持「供電警戒」的橘燈之下。根據台電最新預估，未來一週內預估備轉容量率燈號，僅19、20日分別亮「供電吃緊」的黃燈跟「供電餘裕」的綠燈，其餘上班日通通亮橘燈。

面對外界關切，政府能不能保證815停電事件不再重演？沈榮津說，將全面性的盤點，檢視整個作業流程有沒有符合規定，把螺絲鎖緊。

(旺報)