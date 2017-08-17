代表政府道歉？蔡英文遭批思維停電

總統蔡英文。(本報系資料照/王英豪攝)

前天下午全台大停電，當晚蔡英文PO文稱「對於這次停電，我代表政府向全國人民道歉」。對此，國立台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，「代表道歉」的意思是犯的錯跟自己沒有關係，但因為擔任某職務，才代表這個機構道歉。賴說蔡列出蔡英文臉書致歉三大缺點，諷刺表示「您或幕僚的思維也停電了嗎？」

15日下午大停電，蔡英文當晚才在臉書表示「現在全台的電力供應已經漸漸恢復正常。對於這次停電，我代表政府向全國人民道歉」。蔡表示她會要求相關部門，在最短時間內給全體國人一個清楚的報告，「為什麼我們的供電系統會因為一個誤觸，就造成這麼大的損害？這個系統明顯地過於脆弱，可是台灣竟然就這樣過了這麼多年。這個系統非改不可，我會把它列為未來徹底檢討改革的重點」。

對此，賴祥蔚在《ETtoday東森新聞雲》雲論中指出，蔡英文總統針對台灣大停電在臉書發文，總結三大缺點，包括道歉不認真、推卸責任、空洞模糊且不敢承擔。賴說蔡英文當了一年多總統，台灣發生大停電，總統絕對要負責。「所以總統應該必須親自道歉，而不是代表政府道歉」。

此外，賴祥蔚說想出這個句型的人真是太極拳高手，未來不管發生什麼問題，都能套用「真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的XX系統。」

第三大缺點則是空洞模糊、不敢承擔。賴說誰是相關部門？最短時間是多長？自己都說誤觸造成大停電了，那麼這份報告的意義是什麼？「身為一個總統，大停電已經過了6個小時，連檢討報告或改革報告的提交時間都不敢具體承諾」。

蔡英文總統針對台灣大停電在臉書發文，賴祥蔚點出三大缺點，直言「您或幕僚的思維也停電了嗎？還是真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的幕僚系統？」

(中時電子報)