代表政府道歉？蔡英文遭批思維停電
前天下午全台大停電，當晚蔡英文PO文稱「對於這次停電，我代表政府向全國人民道歉」。對此，國立台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，「代表道歉」的意思是犯的錯跟自己沒有關係，但因為擔任某職務，才代表這個機構道歉。賴說蔡列出蔡英文臉書致歉三大缺點，諷刺表示「您或幕僚的思維也停電了嗎？」
15日下午大停電，蔡英文當晚才在臉書表示「現在全台的電力供應已經漸漸恢復正常。對於這次停電，我代表政府向全國人民道歉」。蔡表示她會要求相關部門，在最短時間內給全體國人一個清楚的報告，「為什麼我們的供電系統會因為一個誤觸，就造成這麼大的損害？這個系統明顯地過於脆弱，可是台灣竟然就這樣過了這麼多年。這個系統非改不可，我會把它列為未來徹底檢討改革的重點」。
對此，賴祥蔚在《ETtoday東森新聞雲》雲論中指出，蔡英文總統針對台灣大停電在臉書發文，總結三大缺點，包括道歉不認真、推卸責任、空洞模糊且不敢承擔。賴說蔡英文當了一年多總統，台灣發生大停電，總統絕對要負責。「所以總統應該必須親自道歉，而不是代表政府道歉」。
此外，賴祥蔚說想出這個句型的人真是太極拳高手，未來不管發生什麼問題，都能套用「真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的XX系統。」
第三大缺點則是空洞模糊、不敢承擔。賴說誰是相關部門？最短時間是多長？自己都說誤觸造成大停電了，那麼這份報告的意義是什麼？「身為一個總統，大停電已經過了6個小時，連檢討報告或改革報告的提交時間都不敢具體承諾」。
蔡英文總統針對台灣大停電在臉書發文，賴祥蔚點出三大缺點，直言「您或幕僚的思維也停電了嗎？還是真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的幕僚系統？」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。