妖西：停電突顯壟斷情況 是國民黨遺毒
815全台大停電雖然已找到元凶，仍突顯背後許多問題，李登輝民主協會策略執行長劉敬文（妖西）認為，此事件反映出台灣不少地方依舊存在寡占和壟斷，而這些都是國民黨遺毒。
妖西昨（16）日於《政經看民視》提到，他將815大停電視為個案，但此事件也反映出台灣一個結構性問題，那就是很多地方存在寡占或壟斷的情況，「這個東西是從國民黨長期執政留下來，這個寡占跟壟斷，主要是在人員方面。」
而在妖西看來，台電這次會出包，就是所謂的「能源幫」出了狀況，他並表示，若深究此問題，就得探討電業自由化，因為台電長期沒有任何競爭對手，所以可預期絕對不會有高效能，內部監督一定也很差
「電業自由化包括綠能等等的引進，都會是一個新的產業，就我們所知，能源幫的人還是試圖去插足，會在過程中做各種的抵制杯葛。」妖西分析，可能是這些新能源產業會跟既得利益者產生衝突，所以能源幫的人才會阻撓。
(中時電子報)
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