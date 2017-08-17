子瑜素顏曬精緻五官 一句中文讓網友笑翻
南韓女團TWICE出道後人氣持續飆升，台籍成員周子瑜外型甜美，個性卻很呆萌，深受粉絲喜愛，近日她在官方IG曬萌照，還貼心把韓文翻成中文，不過卻讓台灣粉絲相當疑惑。
子瑜在IG曬出素顏美照，開心比YA，濃眉大眼加上小V臉，展現無可挑剔的精緻五官，而她用韓文發文，仍不忘貼心翻成中文，「今天把頭髮綁起來了，可是小頭髮好多，也請多多愛我的小頭髮哦」，台灣網友都疑惑「小頭髮」是什麼意思。
大家猜測「小頭髮」是在指新長出的頭髮嗎？並理解她應該是離開台灣太久，中文有些轉不過來，還有人應該是翻譯軟體直翻的關係，不過她呆萌個性仍讓網友都笑翻，直呼她超級可愛。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。