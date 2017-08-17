子瑜素顏曬精緻五官 一句中文讓網友笑翻

子瑜在IG曬出素顏美照。(圖／翻攝自TWICE的IG)

子瑜「小頭髮」讓台灣粉絲疑惑。(圖／翻攝自TWICE的IG)

南韓女團TWICE出道後人氣持續飆升，台籍成員周子瑜外型甜美，個性卻很呆萌，深受粉絲喜愛，近日她在官方IG曬萌照，還貼心把韓文翻成中文，不過卻讓台灣粉絲相當疑惑。

子瑜在IG曬出素顏美照，開心比YA，濃眉大眼加上小V臉，展現無可挑剔的精緻五官，而她用韓文發文，仍不忘貼心翻成中文，「今天把頭髮綁起來了，可是小頭髮好多，也請多多愛我的小頭髮哦」，台灣網友都疑惑「小頭髮」是什麼意思。

大家猜測「小頭髮」是在指新長出的頭髮嗎？並理解她應該是離開台灣太久，中文有些轉不過來，還有人應該是翻譯軟體直翻的關係，不過她呆萌個性仍讓網友都笑翻，直呼她超級可愛。

(中時電子報)