大姊假看菜單真插隊 KIMIKO肯定句神化解

KIMIKO分享被插隊經驗，以高EQ一句話神化解。（圖／取材自KIMIKO臉書）

明星舞蹈老師KIMIKO舞藝精湛，親和力十足的她也常在臉書分享生活大小事，與粉絲互動，不過近日她卻經歷到一位大姊做勢看不清楚菜單，最後混入排隊的隊伍中，還自行成為她的朋友，KIMIKO自認「身為Wave界代表又有著里長伯個性」，更無法忽視這種行為，她則是面帶笑容、用聊天口氣，對大姊以一句輕鬆化解。

你有遇過被插隊情況嗎？KIMIKO昨（16日）在臉書分享被插隊經驗，正當她排隊買午餐時，一位大姊突然緊貼她身旁，呢喃稱看不清楚菜單的字，隨後一邊伸手擦過KIMIKO胸前，一把抓起收銀機前疊著的菜單「沒想到這位姊姊居然自行變身為我們的團體一員，一邊自言自語的看似好像在跟我們聊天樣」。

親眼目睹插隊情況，KIMIKO寫下：「身為Wave界代表又有著里長伯個性的KK我，實在無法忽視這種行為」，她以甜美笑容、聊天語氣，輕鬆對大姊說：「姊姊你看完菜單了^^ 需不需要幫忙？那個排隊的入口在後面唷，我帶妳過去吧 」，並強調口氣是肯定句，最後大姊說不好意思後，便往後乖乖排隊。

KIMIKO高EQ化解插隊狀況，她也寫下：「解決問題的方式有很多種不一定要生氣、找到好方法就不會影響自己情緒」，並表示，給對方難堪反而會讓事情一發不可收拾「換個方式的結果好像也還不錯」。

(中時電子報)