剛搬到龍潭 老翁不熟路撞上分隔島

80歲張姓老翁16日晚間10時自駕，疑似不熟路況加上夜間視線不明，撞上分隔島。（賴佑維翻攝）

桃園市龍潭區80歲張姓老翁16日晚間10時自駕，疑似路況不熟加上夜間視線不明，撞上分隔島，因車輛卡在島上動彈不得，所幸龍潭警分局巡邏員警經過，連忙協助將車子推下分隔島。

警方表示，發現老翁滿嘴是血，擔心老翁車禍受傷。正準備打電話通報消防隊，結果老翁說，因為剛拔完牙齒才會流血，並沒有因為自撞而受傷。老翁說，自己剛搬到龍潭居住，對不太熟悉，剛好發生事故又是深夜，電話都打不通，又處於偏僻山區，於是越著急越擔心害怕，所幸遇到警察並及時能利用技巧協助解圍。

(中時)