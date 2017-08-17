德大選倒數 梅克爾能否續寫12年執政傳奇？
據英國衛報（The Guardian）報導，歐盟（EU）主導國德國即將在本月月底迎來聯邦國會大選，同時也是自2005年起開始執掌國政的「鐵娘子」梅克爾（Angela Merkel），政治生涯中最關鍵一役。代表基督教民主聯盟（CDU）的她，此番最大對手，就是最大反對黨- 社會民主黨（SPD主席、前歐洲議會（European Parliament）議長馬丁·舒爾茲（Martin Schulz）。雖然就德媒最新的民調顯示，目前執政的基民盟/基社盟（CDU/CSU）仍以14％的差距領先，但經過先前中東難民事件和全球極端主義勢力抬頭下，梅克爾除了舒爾茲的挑戰外，還得面對極右派另類選擇黨（AfD）的攻擊，讓大選的走向日趨複雜。
現年63歲的梅克爾，出生於德國漢堡，父親是一名路德教會的牧師，從小隨父親移居前東德地區，因此其俄文造詣極佳，曾代表學校赴莫斯科比賽，後考入萊比錫大學（Universität Leipzig）攻讀化學，並取得博士學位。婚前全名安格拉·多羅特婭·卡斯納（Angela Dorothea Kasner），梅克爾是她第一次婚姻時丈夫的姓氏，從此留下來至今。喜愛歌劇、性格相對冷靜幹練的她，在兩德統一後，獲得前總理科爾（Helmut Kohl）的賞識，一手拉拔進入政壇，故也被外界稱為「科爾的小姑娘」（das Mädchen）
目前德國面臨的情勢，除了經濟發展陷入瓶頸外，核能歸零、柴油汽車、綠色能源、難民移入等都是梅克爾無法逃避的問題。上屆大選，未過半的聯盟選擇與左派的社民黨聯手，如今德媒普遍認為，梅克爾極有可能選擇與綠黨（Bündnis 90/Die Grünen）聯合，主打能源議題，來強化改革的決心。雖然德國不像英法選民傾向大改變，但為拉攏年輕選民的支持，近日梅克爾亦親自接受多名國內YouTube網紅的直播訪問，大談公眾政策和年輕改革議題，試圖扭轉並拉近和新世代之之間的距離。
(中時電子報)
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