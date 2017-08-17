NBA》只想擺爛到底 公牛即將買斷韋德

韋德留在公牛打球的時間恐怕不多了。(美聯社資料照)

韋德留在家鄉球隊公牛的時日不多了！《ESPN》17日爆料，由於韋德不在公牛長期計畫當中，公牛打算在未來幾個月，跟韋德談好買斷合約，不管這個時機點會在何時，韋德都能跳槽1支爭冠球隊，跟詹姆斯重新聯手也不無可能。

其實公牛今年休兵期間打算擺爛態勢明顯，先把吉米巴特勒交易到灰狼，然後釋出隆多，造成公牛僅剩韋德1人孤軍奮戰窘境，就是希望下個球季戰績低迷，然後爭取明年選秀會能有較高順位選秀權，正式宣告進入重建期。

如此一來，才跟公牛執行最後1年價值2380萬美元合約的韋德，當然不在公牛未來規劃範圍之內，畢竟他已經35歲了，逐漸邁入球員生涯尾聲，當前他也強調自己只想多賺一點錢，公牛想跟他買斷，只是時間早晚的事情。

只是擁有3枚總冠軍戒指的韋德，不太可能為了爭冠降薪，也曾放話不打算前往重建當中的球隊打球，這樣的話，前往克里夫蘭跟老搭檔兼好友詹姆斯攜手拚戰，或許是個不錯選擇，相信詹姆斯也會全力爭取韋德的加盟。

(中時電子報)