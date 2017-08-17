NBA》只想擺爛到底 公牛即將買斷韋德
韋德留在家鄉球隊公牛的時日不多了！《ESPN》17日爆料，由於韋德不在公牛長期計畫當中，公牛打算在未來幾個月，跟韋德談好買斷合約，不管這個時機點會在何時，韋德都能跳槽1支爭冠球隊，跟詹姆斯重新聯手也不無可能。
其實公牛今年休兵期間打算擺爛態勢明顯，先把吉米巴特勒交易到灰狼，然後釋出隆多，造成公牛僅剩韋德1人孤軍奮戰窘境，就是希望下個球季戰績低迷，然後爭取明年選秀會能有較高順位選秀權，正式宣告進入重建期。
如此一來，才跟公牛執行最後1年價值2380萬美元合約的韋德，當然不在公牛未來規劃範圍之內，畢竟他已經35歲了，逐漸邁入球員生涯尾聲，當前他也強調自己只想多賺一點錢，公牛想跟他買斷，只是時間早晚的事情。
只是擁有3枚總冠軍戒指的韋德，不太可能為了爭冠降薪，也曾放話不打算前往重建當中的球隊打球，這樣的話，前往克里夫蘭跟老搭檔兼好友詹姆斯攜手拚戰，或許是個不錯選擇，相信詹姆斯也會全力爭取韋德的加盟。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。