高雄旅展超便宜，澳門3天2千有找

由高雄市新世紀觀光旅遊協會主辦的「2017高雄國際旅展」，18日起一連4天在高雄展覽館展出，搶便宜趁現在。（呂素麗攝）

由高雄市新世紀觀光旅遊協會主辦的「2017高雄國際旅展」，18日起一連4天在高雄展覽館展出，搶便宜趁現在。（呂素麗攝）

暑假後促銷出清！搶便宜趁現在，高雄國際旅展18日在高雄展覽館登場至21日，澳門3天驚爆1999元起，受日幣下跌影響，日本賞楓團超便宜，以前動輒4、5萬，今年只要2萬8000元就能享受。

由高雄市新世紀觀光旅遊協會主辦的「2017高雄國際旅展」，今年匯聚澳門旅遊局、非洲辦事處、可樂旅遊、長谷旅行社、吉帝旅遊、喜鴻旅行社等超強旅遊業者及國內大飯店，無論是想出國渡假、國內散心或是三五好友聚會品嘗星級美味，「高雄展覽館國際旅展」統統可滿足您的需求。

為了抓住夏季出遊的尾巴，眾家業者不惜重本，紛紛祭出超殺破盤優惠搶客！澳門3天2夜下殺最低價1999元、香港3天2夜自由行3888元；高雄出發，韓國樂天冰雪水樂園5天遊，暢玩樂天世界、熊津蒲蕾樂園、LINE主題館、加碼看救火隊FIRE MAN秀萬元有找，一人只要9999元。

日本九州雙鐵道遊5天下殺2萬4688元起，直飛吳哥‧聖卡皇宮5天2萬5900元（未稅），旅展價買1送1，入住五星飯店。

主辦單位表示，展覽期間大會特別準備1100個旅遊福袋免費大放送，凡具入場資格的參觀民眾，於每日開展前（18日前500名、19日至21日天天前200名）至活動排隊處排隊，即可參加大會福袋抽獎。

展覽期間大會將在三多商圈站2號出口備有免費接駁車，接駁至展覽會場，另外在展場附近備有自行車租借服務，歡迎民眾多加利用。

(中時)