開綠燈 杜特蒂已批准與中國大陸進行南海探勘

自從菲律賓總統杜特蒂上台後，中菲兩國關係明顯回溫，雙方合作不斷。有菲媒今天(17)報導稱，菲律賓外交部長卡亞塔諾16日證實「杜特蒂已批准菲律賓在南海與中國進行聯合勘探」。

據大陸《環球網》引述菲媒報導，卡亞塔諾表示，有關南海聯合勘探專案涉及石油、天然氣、海洋生物以及其他自然資源。「我們將提出一個可行、合法的框架」，「菲律賓不會損失領土，也不會損失主權」。

報導稱，卡亞塔諾透露，他按照杜特蒂總統的指示採取行動，「這是總統的指示，我們需要它(聯合勘探)，因為馬拉帕雅(天然氣田)將在不到10年內耗盡。」據悉，氣電占菲律賓全國發電量四分之一，但天然氣供應主要來自海上的馬拉帕雅氣田。

卡亞塔諾15日向菲國會議員稱，菲中正就簽署有關共同勘探和開發南海爭議地區油氣資源的商業協定進行磋商。針對此事，大陸外交部發言人華春瑩在16日表示，事實上，在上世紀80年代，中國在解決南海問題上的「擱置爭議，共同開發」倡議，首先就是對菲律賓提出的。幾十年來，中國在處理南海有關爭議及同南海周邊國家發展雙邊關係問題上，一直貫徹了這一倡議。

(中時)