環保愛地球~里仁推行「包裝減塑行動」不遺餘力

活動現場里仁副總經理韓敬白公布「包裝減塑行動」成果，呼籲各界為保育自然努力。（徐力剛攝）

里仁引進「環保外帶紙杯」，有別市售咖啡杯內層PE塑膠塗層，改用PLA可分解材質製作造福子孫。（徐力剛攝）

里仁販售蔬果包裝改用生物可分解袋或部分裸賣。（徐力剛攝）

門市販售蔬果外包裝由門市人員回收，透過堆肥方式製成有機肥料再次利用。（圖片提供／里仁）

織品類商品去除塑膠袋，改以紙環包裝。（圖片提供／里仁）

環保議題受重視，明年元旦開始政府將擴大購物用塑膠袋管制範圍，新增7大類、8萬家商店不得免費提供塑膠袋，連鎖通路品牌「里仁」響應環保不遺餘力，倡導使用生物可分解包裝愛護地球。

里仁全台有130間門市，北部近60間，店內提供1000多種品項商品，目前約3成品項已改用環保包材，增加成本由里仁與廠商自行吸收。里仁副總經理韓敬白表示，店內販售產品內袋以「生物可分解」袋取代塑膠袋，此種包材以玉米澱粉為原料製作，經60至90天堆肥可形成有機肥料用於栽種樹木、花卉，達到環境永續利用，外包裝建議客人自行攜帶環保購物袋重複使用，里仁自去年2月實施塑料減量至今，已節省約307萬塑膠包材。

韓敬白指出，里仁包裝減塑行動包括取消有機棉產品塑膠外袋改以紙標籤裸賣、茶包外盒收縮膜改用紙封口貼、蔬果包裝改用生物可分解袋或部分裸賣等，希望里仁由通路角色發揮影響力，號召廠商進行包裝減塑，甚至對消費者產生影響，倡導回收再利用、垃圾減量減少汙染，未來里仁將逐步推動門市蔬果裸賣及設立淨塑示範店。

(中時)