何壽川曾換肝摘腎 檢方決定不延押
台北地檢署偵辦永豐金違法放貸案，因全案金流複雜，檢方自6月17日聲押永豐金前董事長何壽川獲准後，原本有考慮延押，但檢方基於何壽川曾經進行換肝手術、並摘除一個腎，身體狀況不佳，為了何健康的人道考量，決定不聲請延押何，因此檢方在何羈押的2個月內，必須偵結起訴全案，時程上相當趕，形容是「與時間賽跑」。
檢調偵辦永豐金案，自6月17日聲押永豐金前董事長何壽川獲准，因何壽川的身體狀況不佳，因此何的律師據此向法院聲請具保停止羈押。
檢調透露，何壽川長期以子公司永豐金租賃掌控的境外GC租賃(Grand Capital)公司，借貸給三寶建設董事長李俊傑資本額20萬美金的境外紙上公司J＆R，無擔保放款高達52億7800萬。
檢調認為，何壽川不但指示GC公司貸款予J＆R及Grand Crystal公司53億4900萬；且永豐銀違反關係人授信規定，何壽川還挪用永豐餘公司及元太科技公司資金850萬美金購買Star City公司債，全案金流牽涉境外，相當複雜，因此檢方決定在2個月內釐清金流偵結本案，時程上相當趕。
(中時)
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