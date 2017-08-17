高鐵也戰電商 推商城結合AR 車上可「試」戴產品
台灣高鐵公司今指出，「TShop台灣高鐵e商店」與「PChome24h購物」攜手合作，即日起只要透過手機或行動裝置掃描高鐵列車雜誌「TLife」內頁「TShop台灣高鐵e商店」的QR Code、或是利用車站廣告牆上QR Code，即可輕鬆選購多樣台灣高鐵精選紀念商品。此外，透過手機下載APP「marq+」 ，更可體驗獨步全台的AR（擴增實境）電子商務服務。
高鐵公司表示，「TShop台灣高鐵e商店」，除網羅高鐵經典熱銷的各類人氣紀念商品外，此次更攜手「PChome24h購物」，結合GARMIN、PHILIPS、GIANT、WD、HP、WMF等眾多國際品牌，精選多項實用的生活用品及3C科技產品，讓旅客輕鬆享受24小時不打烊的購物樂趣。
高鐵公司表示，旅客不只可以利用放置在座位前網袋的「TLife」車上雜誌，輕鬆選購「TShop台灣高鐵e商店」商品。高鐵南港、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、左營等共8座車站，還設有大型的AR廣告牆，方便過往旅客即時掃描QR Code選購高鐵紀念商品，並可體驗獨步全台的AR電子商務服務。
使用AR服務時，只需下載marq+ APP，於開啟後再以手機或行動裝置掃描商品圖像，就能即時透過虛擬技術試戴高鐵紀念商品，感受AR購物的無限樂趣與驚喜；更可以透過E-mail、FB或LINE等通訊程式，即時將試戴圖像與好友分享；喜歡，線上就立即購買，全台24小時到貨。
高鐵表示，歡迎旅客立即「搭高鐵．購物趣」，體驗全新的電子商務服務。
(中時)
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