免受眾院選舉影響 日本天皇退位日恐提前宣佈

圍繞日本天皇退位問題，日本政府何時決定具體日程成為關注焦點。日媒報導稱，關於2018年12月和2019年3月這兩個皇位繼承時期的主要方案，原先預計將在約半年前決定並公佈，但為加速實現順利退位的準備工作，出現了將決定的時間提前至今年年內的方案。由於傳出涉及明年12月前解散眾院舉行大選的時機的揣測，宮內廳方面擔心退位日程可能會受到政局左右。

據日本共同社報導，今年6月獲得通過的退位特例法規定當今天皇將在2020年6月前的法律施行日退位，皇太子立刻即位成為新天皇。考慮到天皇在去年8月的視頻講話中曾提及「平成30年（2018年）」，政府正與宮內廳私下協商日程。

報導稱，為減少新天皇即位而實施「改元」對國民生活造成的影響，政府打算在交替節點實施換代和改元。除了明年12月退位、2019年1月改元的方案外，也有人提出2019年3月退位、4月改元的方案。

報導指出，有分析認為，提前決定施行日的意見中也包含了避開眾院大選時期的意圖。解散眾院在自民黨總裁選舉後的明年秋季是「普遍看法」。但由於安倍內閣支持率一度驟降，政權運營出現了不穩定的跡象。提前決定的意見是基於因解散日期難以預料、退位日期越早發表越有利的想法。

宮內廳幹部也指出「希望避免出現退位的準備工作被眾院解散所左右的情況」，要求在尚不用擔心受政局影響的時候敲定換代日程。還有看法認為，提前決定的意見與執政黨內部出現的年內解散論相互聯動。「新天皇即位及改元的發錶帶來的喜慶氛圍將為政府創造有利條件。借這股東風解散眾院的做法也是可能的。」

(中時)