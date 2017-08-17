停電事件捲入政治鬥爭 陳金德：這種我看多了

中油公司16日召開記者會說明大潭電廠停電事件，由董事長陳金德（右二）、總經理劉晟熙說明調查結果。(郭吉銓攝）

815全台大停電，肇因中油人為操作疏失，中油董事長陳金德遭藍綠點名應請辭負責，個人動向成為外界焦點。陳金德今（17）日接受廣播專訪時，重申不會逃避責任，更說「要我下台的人很多，我也看到了。」對於自己被歸類為高雄市市長陳菊人馬，被批後台硬一事，他僅稱政治鬥爭看太多，「這種我看很多年，不會覺得奇怪」。強調社會自有公評，強調現階段把善後工作做好比較重要。

陳金德表示，自己加入民進黨超過30年，個人雖然有派系，但這幾年多半都是做行政工作，比較少參與黨內相關政治工作。全台停電風波捲入政治鬥爭，他語氣顯得無奈，「黨內聲音我們聽到了，每個人有每個人力立場、想法，」並接著重申中油跟自己不會迴避責任，「希望把這件事情做好，對長官要有交代。」

另外，這次安裝大潭廠計量站電源供應器出包，對於事故經過，中油和這次出事的設備承包商巨路，目前說法明顯有出入，中油指巨路沒有按照中油規定來做，巨路則稱操作從頭到尾仍由中油人員指揮。對此，陳金德不願多談，直言現在不希望給外界互推責任的印象，雙方責任、合約關係中油內部會再做處理。

陳金德談中油善後處理進度，稱正在釐清相關狀況，想辦法找出真相，一週至兩週內，會給社會大眾一個交代；面對台電的損失，中油會負責。同時，他也稱中油目前正盤點其他事業部、供氣地點，打算排除風險高的設計。

(旺報)