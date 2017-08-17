陳小春證實上真人秀 4歲子帥樣曝光

陳小春公開四歲兒子正面！（圖／取自微博）

陳小春與應采兒育有4歲兒Jasper，兩人是演藝圈模範夫妻，同樣都對兒子疼愛有加，但夫妻倆過去皆會避開讓Jasper正面曝光。如今陳小春證實將上真人秀《爸爸去哪兒》，他昨在網上罕見公開兒子帥樣，被讚兩人幾乎是複製人！

陳小春愛子Jasper出生時，就曾被讚和陳小春五官是「神複製」，如今父子倆將一起上《爸爸去哪兒》，他不僅公開兒子正面模樣，更寫下「好好睡，明天爸爸帶你去冒險。」意外透露是17日開始錄影，許多網友得知陳小春將上《爸爸》，紛紛留言超級期待這對父子檔的互動！

(中時電子報)