被本土劇男星壁咚 女星嚇得花容失色

紅毛（左）壁咚謝忻。（民視提供）

紅毛（左）和謝忻。（民視提供）

兩人裝扮巧合，像穿情侶裝。（民視提供）

民視《幸福來了》如火如荼拍攝中，紅毛為了上遊戲外景《綜藝大集合》，竟搬出謝忻才得到假單，如願上大集合玩遊戲。原來紅毛私下很喜歡謝忻，他說日前做了一個夢，夢境中他到遊樂園遇到謝忻，還壁咚她，結果阿翔點他的背阻止他，他就醒過來。

聽起來像是被阿翔打斷了「美夢」，紅毛把夢境跟劇組說，還表示「如果再不去，謝忻就要跑掉了」，劇組居然也就放他假。紅毛講完這番話，謝忻直接跟紅毛說「就算你來，我還是會跑走」，紅毛不幸地當場被發好人卡。兩人16日錄《綜藝大集合》，沒有說好的默契竟巧合穿「情侶裝」造型，讓謝忻猛起雞皮疙瘩。

(中時)