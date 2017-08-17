憂心衛福部成反毒大漏洞 民國黨推「嫑嫑」零毒品行動

民國黨主席徐欣瑩博士率領義工集體宣誓，展開「台灣零毒品行動」全民連署。(圖/民國黨提供)

司改國是會議上週六（12日）舉行總結會議，民國黨主席徐欣瑩表示，衛福部日前曾説，政府反毒「不是要降低吸毒發生率」，代表政府自己都搞不清楚目標，怪不得反毒無功，因此民國黨號召發起「台灣零毒品」全民連署行動，並提出「不要不要」的四大主張。

徐欣瑩主席向黨員說明「台灣零毒品行動」全民連署行動方案。(圖/民國黨提供)

徐欣瑩說，她在地方上常聽到鄉親對毒品氾濫的憂心。新竹縣某國中過去是明星國中，但現在已被毒品攻陷，學校前面的便利商店都常見到藥頭在兜售毒品，令家長憂心忡忡。她說，政府雖然致力緝毒，但在戒毒方面一直沒有成效，才導致毒品快速散播，連青少年都已淪陷。而負責戒毒的衛福部徹底忽視民眾希望遠離毒品的心聲，已成為目前政府反毒政策的大漏洞！

按按照目前毒品防制會報的分工，戒毒是由衛福部主導負責，但在司法改革國是會議第五分組第四次會議上，衛福部心口司司長諶立中報告時說，「（醫療戒毒）不是在減少吸毒的發生率」，而台大公衛學院院長陳為堅則主張「治療是預防的重要策略」，他認為有效戒毒可以預防毒品散播，由此降低吸毒發生率。

憂心衛福部成為反毒大漏洞，民國黨決定自己推動「台灣零毒品行動」，提出「不」可除罪化、「要」把反毒教育納入課綱，「不」放棄治療，「要」成立反毒中央專責機構」等「不要不要」主張。所謂不放棄治療，就是要以真正解除毒癮為目標，以司法的強制力為後盾，整合社會各界資源，建立多元有效的解癮戒毒方案，把毒品趕出台灣。徐欣瑩說，民國黨將號召全民連署，督促政府正視毒品的危害，全力反毒。

(中時電子報)