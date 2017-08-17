哆啦A夢反日？陸掀熱議

新版哆啦A夢(上)與舊版的肢體動作有明顯差異。(網路圖片)

《哆啦A夢》特別篇「大象和叔叔」近期引發熱烈討論，因為有段內容是主角哆啦A夢與大雄歡呼「日本戰敗了」，這個情節似乎代表該作品有「反日」傾向，讓大陸網民紛紛點讚。

「大象和叔叔」講的是哆啦A夢與大雄坐時光機回到二戰時期，進而拯救動物的故事。由於日本軍方為節省食物，決定毒死負責運輸任務的大象，哆啦A夢等人趕在之前阻止，並歡呼說出：「不用擔心，反正戰爭很快就要結束，日本會戰敗啦！」

由於該劇情與日本傳統的右派思維相悖，讓所有觀眾感到震撼。不少日本網友大罵哆啦A夢「反日」、「侮辱日本」，甚至質問「日本戰敗是可以笑著說的台詞嗎？」

但一位大陸評論家表示，相較於以前的版本，新版動畫台詞不變，另外增添了歡呼雀躍的肢體語言。可以說，新版更接近漫畫作者藤子F不二雄的原意；另一方面，也代表這部動畫誠實面對歷史，站到日本右翼分子的對立面。

上述評論在大陸論壇獲得很大迴響，網民紛紛點讚，不少人說「喜歡這部動畫」、「動畫公司有勇氣」、「日本的良心」。

(中時電子報)