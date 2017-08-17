聯手日F15軍演 美軍B1B轟炸機一度飛近釣魚臺
自月初美國通過對北韓最嚴厲的制裁後，朝鮮半島的緊張局勢升高，美國和鄰國也多次進行軍演震懾北韓，16日美軍2架B-1B轟炸機和日本自衛隊2架F-15戰機東海空域進行聯合演習，還一度飛近主權爭議地區釣魚臺空域。
美國太平洋空軍司令部（PACAF）表示，美軍B-1B轟炸機從關島美軍安德森空軍基地出發，聯合從那霸自衛隊基地出發，展示「我們和盟友的團結，以及共同維護印亞太地區和平與安全的決心」。
北韓日前稱打算向美國關島射導彈，美軍也不甘示弱還擊可「今夜就開戰」，部署於關島的B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機、B-2「幽靈」、B-52「同溫層堡壘」為美國空基核的力量，近年來，3種機型的轟炸機多次同時部署於亞太地區，和同盟國家進行聯合演習，針對特定國家及目標進行戰略威懾。
(中時電子報)
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