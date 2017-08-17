吳德榮：下週颱風形成 對台灣具威脅

左為16日20時的美國(GFS)模式，模擬26日20時地面風場圖，右為同時的歐洲中期預報中心(ECMWF)模式。(擷取自洩天機教室)

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示綜合最新歐洲及美國模擬參考來看，下週四另一熱帶低壓或颱風在台灣東南海域形成，下週五順著導引氣流，對台灣具有威脅，需要持續觀察。

自8月5日以來，台北超過37.0度的日數高達11天，但今起至下周一熱帶大陸氣團漸向北撤，熱帶海洋氣團向西伸展，空氣明顯較大陸氣團濕涼，北台灣最高溫將會下降至35、36度左右，告別連續高溫37度的天氣。

吳德榮表示，下週二至週五(22至25日)的天氣，需要特別密切觀察，雖然目前各國模式模擬仍顯得分歧，也會不斷的調整；但若綜合最新歐洲(ECMWF)及美國(GFS)的模式模擬暫提供參考，下週二、三熱帯性低氣壓(或低氣壓)穿過巴士海峽，東半部及中南部山區有較明顯降雨。

而下週四另一熱帶低壓或颱風在台灣東南海域形成，下週五順著導引氣流，對台灣具有威脅。需要持續觀察，再做調整。

(中時電子報)