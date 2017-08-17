美國務院： 願與北韓對話 但八字仍沒一撇
美國國務院發言人諾爾特表示，美國願意與北韓對話，但目前八字仍無一撇，因為北韓未停止其破壞穩定的活動；諾爾特說，美軍將繼續與日韓盟邦舉行聯合軍演。
針對美國總統川普16日推文稱讚北韓領袖金正恩暫停對關島發射飛彈是「明智」的決定，有媒體16日在華府外籍媒體中心新聞簡報會詢問這是否表示北韓危機已趨緩，美國和盟邦21日即將舉行的聯合軍演可能再引發雙邊關係緊張，美方是否考慮延後或暫停聯合軍演？
諾爾特在未指名中國的前提下表示，有一些國家主張所謂的「雙暫停」(暫停聯合軍演和暫停核計劃)，但類似軍演，世界各地都有，21日的聯合軍演不會中止，「我們將繼續舉行聯合軍演。」
諾爾特表示，美國願意坐下來與北韓對話，但現在八字還沒一撇，因為北韓並沒有停止其破壞穩定的活動。
她指出，北韓若能停止核試驗，停止彈道導彈試驗，停止在區域內的不穩定活動，將是一個好起點，「但是，正如我們所看到的，他們沒有接近那一點。」
(中時)
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