注意力不足過動症速就醫 免影響人際問題
家有過動症孩子，家長往往不知，草屯療養院為該症狀孩子設立的特別門診，就出現有位焦慮的媽媽帶著小二的陳小弟前來看診，經過詳細診察，並安排心理師進行完整的神經心理衡鑑，確定是屬於「注意力不足過動症」，經以藥物治療及心理治療課程，總算讓陳小弟獲得明顯改善，也讓陳媽媽鬆了一口氣。
陳媽媽指出，陳小弟在校常和同學起爭執，容易生氣、不寫作業、腦筋很聰明但成績卻很差，打他、罵他都沒有用，讓她不知要要怎麼辦？
草屯療養院王雅甄醫師安撫媽媽的情緒後，詳細評估，發現陳小弟除上面所述問題，還有上課容易分心，交待過的事情馬上就忘記，寫作業拖拖拉拉，行為衝動、情緒自控力差等問題，該症狀就是「注意力不足過動症」。
經診療後，陳小弟在學校的適應力明顯改善，解決家長很大壓力及負擔，陳媽媽感慨的說，如果能早點接受正確的診斷及治療，就不會走那麼長的冤枉路了。
王雅甄醫師指出，「注意力不足過動症」在台灣學齡兒童盛行率約7%，經過近年來許多的腦功能影像研究，發現「注意力不足過動症」兒童的大腦皮質成熟度平均比同齡兒童慢3年，是種神經發展的障礙。
但是常有家長把患童問題當成叛逆、不乖或不用心，而錯失治療時機。王雅甄醫師特別提醒 「注意力不足過動症」有其疾病生理基礎，不是長大自然就會好，處理不好會衍伸許多心理、人際、家庭、教育等問題，須透過專業的兒童青少年心智科醫師來評估、診斷及治療處置，才能給過動症孩子最大的協助。
(中時)
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