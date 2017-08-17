學產研鏈結培育人才 53％實習生成為企業員工
全國大學校院及高科技企業參與交通大學主導的高階應用處理器應用聯盟，自102年到現在，媒合了共約270名學生在暑期進入國內高科技企業實習，落實了產學合作。
根據統計，過去4年來，高達53％的實習學生獲得實習企業的邀請，擔任正式員工，也有49％的同學畢業後考慮至原實習公司工作。此外，26％學生在實習結束後，延續實習之研究主題與方向，持續和實習公司合作。
教育部表示，這項計畫今年為第5年辦理，共有201名大學學校院學生申請，成功媒合了76位實習生，進入16家企業實習。
教育部指出，實習計畫的實施為1年1期，每期分為3個階段來進行，第1階段為企業設計團隊提出當前遇到的設計議題，並鼓勵與學校老師規畫出所需要的基礎背景知識以及實作技能；第2階段由企業選出具有潛力的大三、大四、或研究所學生，透過學校教學與研究活動，強化學生對相關議題所需的知識及實作技能；訓練完成後，學生於第3階段進入企業實習。
一位曾參與本項實習的張惠娟小姐表示，實習就像職場前哨戰，在相對較能容許犯錯的環境下，更了解真正的職場，如團體合作、表現自我。透過實習獲得的不僅是專業知識，人脈也是寶貴的資源，實習公司的前輩或是同儕，都能提供相當多的資訊交流。
教育部將持續鼓勵不同專業領域與產業，嘗試這類型的實習計畫，促進學產研密切連結、接軌，發揮更大成效。
(中時)
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