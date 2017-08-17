衛星圖像︰伊朗助敘建飛毛腿飛彈廠 年底完工
敘利亞內戰未歇，然而以色列「衛星圖像國際公司」（ImageSat International，ISI）公佈的圖像卻顯示，在這飽受戰爭蹂躪的國家，出現了第一家飛毛腿飛彈製造廠。
據以色列媒體報導，這家位於敘利亞政府控制區拉塔基亞（Latakia）附近的工廠，酷似德黑蘭的飛彈廠。
英國《獨立報》（The Independent）報導，專家指出，沒有伊朗專家在敘利亞境內幫忙，大馬士革不可能興建這類精密複雜的工廠。他們認為，工廠的興建是在去年展開，具有製造並在地下儲存長程飛彈的能力，預料今年底就能完工。
而鄰國以色列擔心，敘利亞持續超過6年的內戰，將演變為伊朗對阿塞德（Bashar al-Assad）政府發揮影響力的政治遊戲。更令它擔心的，就是飛毛腿飛彈的射程可達以色列。而伊朗與同盟的黎巴嫩好戰組織都誓言，要摧毀以色列。
(中時電子報)
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