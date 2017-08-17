一個人也可以去！6個獨旅玩家最愛城市

對台灣人而言，鄰境的日本是國外出遊好選擇！（圖為東京鐵塔，達志影像／shutterstock提供）

N首爾塔（南山塔）受韓劇影響，也成為熱門景點。（達志影像／shutterstock提供）

一個人的旅行充滿未知與驚奇，無論是想大膽開口與不同國家的人勇敢攀談，或是單純想享受獨處時光，全球訂房網HotelsCombined根據根據旅客數據分析，精選出6個獨旅玩家最愛去的城市，日本、韓國、泰國、中國等城市都上榜。

▶第1名：東京-景點易達的世界之都

擁有環狀線地鐵的亞洲魅力大城市日本東京，因交通便利性高、旅遊資訊取得容易，成為台灣獨行旅客首選。從晴空塔、東京鐵塔、雷門到東京車站等，多分布在地鐵沿線，旅客僅須住在地鐵站附近，即可輕鬆抵達各景點。如東京押上普瑞米爾里士滿飯店位於晴空塔旁、走路不到10分鐘處，便可搭乘淺草線遊歷東京。

▶第2名：京阪-與背包客邂逅的城市一隅

充滿傳統風情的日本京都及好逛又好買的大阪地區，常是各國背包客規劃同遊的相鄰城市，亦造就此區青年旅舍的發達。如位於心齋橋美國村的大阪花宿，即因交通便利及CP值高，受到背包客及單人出遊的旅客歡迎，其特色之一即是將日式吧台及榻榻米放入交誼廳，讓背包客不僅能在此小歇片刻，更能在此串起跨國友情，成為獨行旅途中難忘的回憶。

來到東京，肯定要和著名的地標「東京鐵塔」合照。(圖/達志影像 shutterstock)

萬事達卡公司公布2016年全球最佳旅遊城市排名，泰國曼谷拿下第1名。(圖/達志影像 shutterstock)

▶第3名：首爾-採買方便的血拼聖地

南韓首爾的東大門、明洞等地，以時尚韓流服飾聞名，用來裝戰利品的超大行李箱已成為遊韓族不可或缺的配備。不過，建議選擇住宿時應注意飯店前往購物點、機場間的交通便利性，以及飯店備有電梯、舒適床鋪等。如PJ Hotel Myeongdong即以近明洞為利多，可快速回到飯店、舒緩血拼疲勞。

▶第4名：曼谷-越夜越精彩的熱帶天堂

充滿熱帶氣息的泰國曼谷，有著都市的繁榮，近年來搭上文創及都市更新風潮，也催生不少新市集，其中如改建自歷史建物的碼頭夜市，就是一個成為觀光景點的案例。由於碼頭夜市美景及氛圍，往往令人流連忘返，建議可住在湄南河畔如察殿曼谷河畔豪華酒店等，不僅節省夜晚交通時間，更能盡覽河岸美景。

上海外灘的「羅斯福飯店」洋溢濃濃耶誕味。（林宜靜 攝）

朱家角古鎮，長假時遊人如織。（圖／新華社）

英國倫敦市景。(圖/達志影像/shutterstock提供)

英國倫敦西區萊斯特廣場。（達志影像／Shutterstock）

▶第5名：上海-細啜文青味的懷舊風情

無論是文青或老派靈魂，都對於「懷舊」難以抗拒，一定要體驗一下當年老上海的繁華與藝術氣息，若再加上於梧桐樹下的舉書漫步，更有穿越至民初的既視感。如位於徐匯區的紳公館，為1930年代的古蹟建物，更曾為富豪的私宅，神秘又復古的色彩，讓旅客在獨行之中獲得閒適的「老」滋味。

▶第6名：倫敦-街區創新的次文化衝擊

此次獨行旅客最愛城市統計中，唯一不在亞洲即為沉穩優雅的英國倫敦。而近年興起的東倫敦地區，從個性小店到令人驚嘆的塗鴨、街頭演出等，再再顯示英倫居於全球次文化翹楚的豐富底蘊。且周圍新設不少極具設計感的住宿，如丘比克酒店富現代感的佈置，便讓人更深入感受倫敦不一樣的創意與活力。

(中時電子報)