世大運》奧運9金名將劉易士率美國田徑隊來台
在上個世紀以速度和彈跳能力聞名於世，並且勇奪9面奧運金牌的美國田徑名將劉易士(Carl Lewis)，此次將以美國隊教練率領17位選手來台參加世大運。
現年56歲的劉易士，他是田徑史上唯一連續4屆拿到奧運跳遠金牌的人(1984-1996)，還有2面100公尺、400公尺接力金牌，以及1面200公尺金牌，並且在世錦賽也摘下8金，可說是20世紀最有統治能力的田徑選手。
但鮮少人知道，身高僅188公分的劉易士，卻在1984年被兩位球探推薦參加NBA選秀會，理由是他的速度太快，又有絕佳彈跳能力，當年在第208順位被公牛隊選中，不僅如此，就連當年的美式足球NFL也在第12輪看上他，但從來沒有碰過籃球與美式足球的劉易士都斷然拒絕，傳為佳話，也可看出劉易士的運動天分有多麼的高。
與劉易士同年代的就是鮑威爾（ Mike Powell），兩人從1988年漢城奧運開始互相較勁，而這個瑜亮情節也讓鮑威爾連續兩屆奧運會跳遠項目都輸給最強對手劉易士，終其一生都沒能在奧運殿堂拿到金牌。
劉易士在1996年亞特蘭大奧運結束後退休，一度成為演員拍起電影，也曾有意轉戰政壇，如今他將以教練身分來台，喜歡田徑的民眾可得把握機會，或許他會不經意地經過你身旁喔！
(中時電子報)
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