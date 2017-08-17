百事還是可樂 專家：喜愛品牌不同會破壞愛情

百事可樂和可口可樂。(美聯社)

最近的研究發現，情侶若彼此喜歡的品牌不同，最終可能會因此導致分手，品牌的偏好對愛情而言，可能跟有相同背景和宗教觀一樣重要。

杜克大學(Duke University)的行銷學教授Gavin Fitzsimmons發表的研究表示，過去人們以為兩個人要順利交往，只要有相同的背景、宗教觀和教育程度即可，但他的團隊的研究發現這無法好好解釋兩人在交往中是否快樂，他們發現是否喜愛同樣品牌這點，反而更能解釋。

參與研究的博士生Danielle Brick說，情侶中較弱勢的那一方雖可能喜歡的品牌和較強勢的那方不同，但是卻常常屈就於對方喜歡的品牌，這樣反覆一直下去，其實就有像遭到千刀切割致死一樣。當然事實上大部分的情侶不會為了品牌分手，但是較弱勢的那方會變得越來越不快樂。

這是研究人員在兩年間、調查個人和情侶對各種產品品牌的偏好後得出的結果。這些產品包括汽水、咖啡、啤酒、巧克力和車子等，結果發現品牌偏好即是過去不被認為是重要因素，對情侶交往真的有影響，會降低情侶交往的快樂感。

Brick表示，如果情侶中一個人喜歡喝百事可樂，另一個人喜歡可口可樂，也許兩人不會因此分手，但假設2人在一起11年了每天對方都只買百事可樂回家，喜歡可口可樂的人就會不開心，兩人就會因此產生衝突。

(中時電子報)