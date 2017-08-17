草屯警分局中正、豐城所長異動、交接
草屯警分局今舉行中正、豐城派出所主管交接，中正所新任所長張功武、豐城所新任所長黃崇榮；分局長婁自強期勉他們身為警界幹部應有專業、敬業精神理念，足夠的專業才有尊嚴、有尊嚴才有榮譽。
草屯中正派出所新任所長張功武、雲林縣人，歷經警員、警務佐、巡官、警務員等職務，此次榮升中正派出所所長，從警29年、基層警察工作經驗豐富，服務過縣內竹山、仁愛分局、縣警局保安業務表現卓著，同儕均表肯定祝福，各級民代也期許他對地方治安努力付出。
新任豐城派所所長黃崇榮、南投縣人、從警22年、對刑事偵查案件經驗豐富，曾任職新竹縣偵查佐、南投縣刑大小隊長、集集分局二組巡官，小隊長期
(中時)
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