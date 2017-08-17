衛福部教人吸毒？ 柯文哲：怎麼會這樣！

民國黨台北市議員徐世勳臉書今（17）日貼出日前質詢台北市長柯文哲的影片，質疑應該教民眾戒毒的衛福部，卻贊助出版「用藥」手冊教人吸毒。柯文哲聽到後大吃一驚，還疑惑地問「娛樂性用藥是指毒品嗎」?

影片中看到，民國黨台北市議員徐世勳出示了一本由衛福部疾管署補助印刷的《娛樂性用藥減害手冊》，一看到封面，柯文哲就很吃驚說，「怎麼（會有這種書）」，但後面的話沒說完，硬生生收回去。

徐世勳首先問柯文哲知不知道什麼是「娛樂性用藥」？考慮柯文哲是醫生，擁有相關專業，徐世勳還用英文念了一次“recreational drugs”，但柯文哲顯然感覺很陌生，「是毒品嗎？」

徐世勳接著要求柯文哲翻到特定頁數，內容是有關某種毒品的特殊用法，柯文哲看了後很驚訝地說，「這本書很奇怪，怎麼教人吸毒」！看到市長招架不住，衛生局長黃世傑趕緊上前解釋：這是提供給專業人士，輔導那些已經在用藥，但短時間內還沒辦法戒毒的人，怎樣減少毒害。

不過，徐世勳馬上回嗆說，如果是供專業人士使用，怎麼這本書的完整內容都公開放在網站上，任何人都可以下載，聽到這兒，柯文哲馬上說，如果是要給醫生護士等專業人士使用，領書時「上面要蓋印章簽名，標準動作是這樣」。

台北市議員徐世勳今臉書發文指出，衛福部贊助出版「用藥」手冊教人吸毒，柯文哲也大吃一驚。(取自徐世勳臉書)

<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/WorldCityTaipei/videos/1690411374304383/" data-width="500" data-show-text="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/WorldCityTaipei/videos/1690411374304383/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><p>【家長注意！毒癮防治手冊=教你更多吸毒知識？】

一本由衛福部疾管署補助印刷的《娛樂性用藥減害手冊》，原本應該教導戒毒知識，卻變成「用藥」手冊教人吸毒？還在網路上公開，任民眾直接下載！前陣子質詢時，柯文哲市長對衛福部出錢「教人吸毒」也大吃一...</p>由<a href="https://www.facebook.com/WorldCityTaipei/">徐世勳</a>貼上了 <a href="https://www.facebook.com/WorldCityTaipei/videos/1690411374304383/">2017年8月16日</a></blockquote></div>

徐世勳還指出，這本手冊是由中央疾管署出資印製，他質疑這種做法到底是要打擊毒品，還是要教人吸毒？針對影片內容，記者詢問徐世勳，他表示，衛福部主導負責戒毒事務，但衛福部反毒定位不清不楚，才會補助出版教人如何安全吸毒的書籍，還公開免費下載，他質疑這會讓從未接觸毒品的人覺得毒品不危險，誘使人們嘗試用毒，擴大毒品散播！而對毒癮者來說，這會使他們視吸毒為正常不過的事，導致規律性使用而使健康愈來愈差，國家投入再多成本戒毒也沒有用，只是浪費納稅人的錢。

https://www.facebook.com/WorldCityTaipei/videos/1690411374304383/

經過徐世勳的質詢後，該手冊已從原本的連結網站下架。

(中時電子報)