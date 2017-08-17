永豐金案 何壽川遭求刑十二年

永豐金前董事長何壽川。（本報資料照片）

台北地檢署今偵結永豐金違法放貸案，認為永豐金前董事長何壽川收押期間，透過律師指示下屬對外放話稱本案係政治操作，企園混淆視聽，影響司法公正性，犯行重大，具體求刑十二年，併科罰金三億六千萬元，另沒收一千二百萬美金不法所得，永豐金董事游國治求刑十年，併科罰金三千萬元，何的特助陳佳興求刑十年，併科罰金二千五百萬元。

檢方是依違反金控法收受客戶不當利益、特別背信、證交法特別背信、財報不實、刑法湮滅與變造證據、偽造文書、背信等罪嫌起訴何壽川19人。

另三寶集團負責人李俊傑2名被告，涉犯違反金控法、證交法等罪遭通緝。

至於本案案外案，永豐餘生技公司違法增資部分，另分案偵辦。

此外，何壽川律師疑有違反律師倫理規範，另行分案辦理。

(中時)