世大運這國家狂用「肉體外交」 朱學恆都佩服！

世大運荷蘭男子水球隊。（取自Robin van Galen Twitter）

荷蘭游泳選手圖桑茵（Dutch Swimmer Kira Toussaint） 。（圖片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

荷蘭擊劍選手德容（Cheryl de Jong, Dutch fencer）。 （圖片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

世大運荷蘭代表團田徑選手。（圖片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

世大運荷蘭代表團游泳選手。（圖片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處）

2017台北世大運本週六（19日）開幕，地主中華隊肯定人氣最高，但是有一個國家的代表團近來人氣直逼中華隊，因為他們大展「肉體外交」，由官方在臉書狂貼猛貼代表團的「猛男靚女」照，就連宅神朱學恆都盛讚「想不到這肉體外交竟然是官方親自進行的，真是令人佩服佩服」。

世大運即將登場，荷蘭貿易暨投資辦事處（Netherlands Trade and Investment Office - NTIO）在官方臉書介紹自家代表團團員，一張張猛男、靚女照，讓荷蘭代表團瞬間爆紅。尤其男子水球隊，是荷蘭此次參加世大運唯一的團體項目，儘管水球並不是國人熟悉的運動項目，但荷蘭男子水球隊員實在「太肌情」，也讓賽事門票幾乎銷售一空。

(中時電子報)